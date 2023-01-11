Комплексы диагностики на базе искусственного интеллекта заработали в томских медучреждениях

MDDC Cardio передали Первомайской больнице, а Цифровой ФАП — ТФМЦ Фото: здравоохранения Департамент

Сразу два новых аппаратно-программных комплекса мобильной диагностики появились в медицинских учреждениях региона. В Первомайской районной больнице заработал телекардиограф MDDC Cardio, а в Томском фтизиопульмонологическом центре - цифровой ФАП. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В телекардиограф MDDC Cardio интегрирован алгоритм искусственного интеллекта для автоматической обработки данных ЭКГ. Передовая технология позволяет врачам определять сердечно-сосудистые патологии с точностью до 90%. Аппарат также помогает сократить время обработки данных на 20%. Цифровой архив ЭКГ хранится на сервере, что дает возможность сравнивать показатели в динамике.

Передовая технология облегчит работу врачей с маломобильными пациентами и с людьми из отдаленных населенных пунктов Фото: здравоохранения Департамент

«В базовый комплект Цифрового ФАПа входят электрокардиограф, тонометр, анализатор крови (глюкоза, холестерин, триглицериды) и мочи, термометр, пульсоксиметр. Он позволяет получать результаты исследований в режиме реального времени, расшифровку ЭКГ искусственным интеллектом с верификацией врачами-экспертами», - уточнили в сообщении.

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