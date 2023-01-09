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НовостиОбщество9 января 2023 3:51

В Томске на проспекте Мира затопило дорогу из-за прорыва трубы

На данный момент утечка локализована
Ксения Высотина

В Томске 9 января затопило проспект Мира, 39. На месте произошел прорыв трубы, сотрудники "ТомскРТС" уже локализовали утечку, сообщили журналисту "КП-Томск" в ресурсоснабжающей организации.

"Специалисты СП «Тепловые сети» выявили дефект на теплотрассе в районе дома по адресу пр. Мира, 39. Утечка локализована. Работы уже ведутся", - говорится в сообщении.

Уже с самого утра томичи публикуют видеозаписи с места затопа. На видео видно, как машины практически тонут в луже.

В "ТомскРТС" добавили, что ремонтные работы будут проводиться оперативно.