Всплеск заболеваемости ОРИ ожидается в Томской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области специалисты Роспотребнадзора ожидают новую волну заболеваемости ОРИ. Это связано с возращением горожан на рабочие места, сообщили журналисту "КП-Томск" в региональном Управлении.

"С наибольшей долей вероятности прогнозируется рост заболеваемости ОРИ, связанный как с формированием коллективов после праздничных дней, так и с увеличением количества обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отметили эксперты, пока что сложно спрогнозировать на сколько будет увеличение заболеваемости. Однако ситуация находится на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Помимо этого, специалисты добавили, что на данный момент в регионе продолжает фиксироваться заболеваемость COVID-19. В Томской области активно циркулирует сублиния ВА4/ВА5 или "ниндзя".

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели более 6 тысяч томичей. По статистике специалистов томского Управления Роспотребнадзора заболеваемость в регионе снизилась на 53,8%.

Читайте также: Жителям Томска рассказали о новой разновидности COVID-19 "Кракен"