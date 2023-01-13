В Томском районе в пожаре погиб еще один человек

Фото: пресс-служба прокуратуры по Томской области.

В Томском районе в деревне Губино произошел еще один смертельный пожар. В огне погиб 65-летний мужчина, который проживал в сгоревшем доме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Томского района контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания строения и надворных построек по ул. Лесной в д. Губино Томского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в результате пожара погиб 65-летний мужчина, который проживал в сгоревшем строении.

Уточняется, что возгорание произошло сегодня, 13 января, ночью. Причиной пожара могли явиться неисправность дымохода либо перегрев печи, отапливающей строение.

Напомним, что сегодня также стало известно о том, что в селе Комсомольск погиб в пожаре 7-летний ребенок и его мать. Возгорание произошло в 7.30 утра, 13 января в одной из квартир жилого дома.

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