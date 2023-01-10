"Можно перепутать с ОРВИ": томский врач Поздняков рассказал симптомы нового штамма коронавируса "Кракен"

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал жителям Томской области о новой разновидности COVID-19 под названием "Кракен". По словам специалиста, его симптомы очень «характерны» для симптомов ОРВИ.

"Абсолютно никакой специфичности для данного штамма нет — это лихорадка, чаще субфебрильная (температура до 38 с), боли в мышцах и суставах разной степени выраженности, ринит, кашель, головная боль, слабость, проявления интоксикации и потливость. Чем отличается «Кракен» от других вариантов? Прежде всего, на сегодняшний день «Кракен» — один из последних субштаммов «Омикрона»", - рассказывает эксперт.

Уточняется, что от изначального штамма он отличается тем, что стал еще более заразным. Его индекс контагиозности по сравнению с предыдущими штаммами «Омикрона» удвоился. Условно говоря, один заболевший человек заражает 10, при «Омикроне» это соотношение было 1 к 5. При этом по тяжести заболевание протекает примерно также, как и вызванное изначальным штаммом. То есть – болезнь тяжелее не стала. И вторая его особенность в том, что он очень хорошо уклоняется от антител, даже у людей, которые ранее были инфицированы Омикроном или его вариантами.

По словам врача, антитела «Кракен» совершенно спокойно игнорирует и вызывает заражения, не говоря уже про поствакцинальные антитела, которые были сформированы на основе первых штаммов SARS-CoV-2. Соответственно 2 основных особенности «Кракена» — это способность уклоняться от антител и высокая заразность. При этом большая часть заболеваний протекает в легкой форме.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, новый штамм инфекции пока что не обнаружен на территории России.