Томскому театру «2+КУ» требуется 3,5 миллиона рублей на восстановление здания

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Томский театр "2+КУ", созданный Владимиром Захаровым, объявил о сборе средств, которые пойдут на ремонт здания. По оценке специалистов, на восстановление понадобится примерно 3,5 миллиона рублей.

"Склон, на котором стоит здание, одновременно и проблема: внутри него прячется много подземных ручьёв, которые подтачивают основание здания. И сейчас театру требуется полная реконструкция фундамента и системы водоотведения", - говорится на сайте "2+КУ".

В данный момент прямой угрозы нет, но со временем она возникнет. Кроме того, в 2024 году кукольный театр празднует 20-летие со дня открытия, поэтому организаторы хотят за 2023 год решить все вопросы со зданием, провести ремонт.

"2+КУ" на сайте рассказывает, какую помощь им можно оказать.

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