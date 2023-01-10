Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 7:03

Томскому театру «2+КУ» требуется 3,5 миллиона рублей на восстановление здания

В 2024 году театр отмечает 20-летие со дня открытия
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

Томский театр "2+КУ", созданный Владимиром Захаровым, объявил о сборе средств, которые пойдут на ремонт здания. По оценке специалистов, на восстановление понадобится примерно 3,5 миллиона рублей.

"Склон, на котором стоит здание, одновременно и проблема: внутри него прячется много подземных ручьёв, которые подтачивают основание здания. И сейчас театру требуется полная реконструкция фундамента и системы водоотведения", - говорится на сайте "2+КУ".

В данный момент прямой угрозы нет, но со временем она возникнет. Кроме того, в 2024 году кукольный театр празднует 20-летие со дня открытия, поэтому организаторы хотят за 2023 год решить все вопросы со зданием, провести ремонт.

"2+КУ" на сайте рассказывает, какую помощь им можно оказать.

Читайте также: В Томской области в 2023 году начнут ремонт трассы Томск-Самусь