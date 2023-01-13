В Томской области, несмотря на морозы, вылупилась краснокнижная бабочка

Бабочка вылупилась из куколки, которую в сентябре принесла домой девочка. Фото: Telegram-канал «Mash Siberia»

Десятилетняя жительница Томской области осенью принесла домой гусеницу. Морозной зимой из кокона вылупилась бабочка. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Mash Siberia».

«Сорокоградусный мороз — не помеха настоящим чудесам: в Томской области вылупилась краснокнижная бабочка. Маленькую гусеницу осенью приютила девочка и поселила на комнатный цветок», - написали в паблике.

Домашняя гусеница отличилась отменным аппетитом. Фото: Telegram-канал «Mash Siberia»

Авторы поста уточнили, что юная жительница села Молчаново Ира в сентябре помогала маме собирать огурцы. На огородной зелени девочка нашла две куколки, принесла их домой, одна выжила.

Махаоон - дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров. Фото: Telegram-канал «Mash Siberia»

«Это махаон — исчезающий вид бабочек. Теперь девочка и её родители решают, чем кормить питомца, и продолжают кочегарить печку», - добавили в сообщении.

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