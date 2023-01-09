В даче крупной взятки подозревают главу Томского района Терещенко

Обвиняемый полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске следственный комитет направил в суд уголовное дело по обвинению экс-директора филиала банка в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственное управление СК РФ по Томской области.

Как считает следствие, директор и председатель кредитного комитета Томского регионального филиала одного из банков России, в период с 2016 по 2017 годы получил взятку на сумму более 8 млн рублей от представителей организации, занимающейся строительством домов. Взятка состояла из 3,7 млн рублей, 50 тысяч долларов США, автомобиля «Toyota Camry» стоимостью 1,3 млн рублей.

Средства пошли на «способствование в принятии решения в пользу указанной организации о реструктуризации просроченной кредиторской задолженности путем заключения мировых соглашений по кредитному договору», считает следствие.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении деяния по ч.6 ст. 29 УК РФ и раскаялся.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Томска.

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