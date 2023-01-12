"Детям ходить страшно": жители Каргаска боятся за свою жизнь из-за стаи диких собак

Фото: "Я из Томска"

В Томской области жители села Каргасок боятся за свою жизнь из-за стаи диких собак. Сельчане уже ни раз обращались в администрацию, но результатов нет.

"В Каргаске детям ходить страшно. На днях покусали двух ребятишек прямо в их ограде собака.

Писать заявления и обращались в администрацию. Смысла уже не видим, толка никакого нет. Только от меня около 5, 6 заявлений толку 0", -пишут очевидцы в паблике "Я из Томска".

Местные жители отмечают, что меры с размещением собак в приюты - это не выход, так как многие из псов могут быть чьими-то. По словам очевидцев, в Каргаске необходимо отловить животных.

"Ни в сад пройти, ни со школы. Просто страшно какие своры бегают", - пишут свидетели.

Напомним, что исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер назвал "давно назревшей" инициативу о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных. Тогда сообщалось, что в регионе более 400 агрессивных псов содержаться в приюте на пожизненном сроке. Таким образом, в 2021 году мэрия подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Уточняется, что в документе было сказано: понятие «агрессивное животное с признаками проявления бешенства» и убрать обязанность пожизненного их содержания.

Также в 2022 году губернатор Томской области сообщал, что в 2023 году в регионе увеличат финансирование собачьих приютов.