В Томске спустя 23 года был задержан подозреваемый в убийстве мужчина

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В Томске спустя 24 года был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве. Группа граждан напала на томича в 1998 году, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

"Как установлено судом и следствием, в марте 1998 года в Томске группа граждан одной из бывших союзных республик, в состав которой входил несовершеннолетний подсудимый, для решения конфликтной ситуации напали на мужчину, избили его, связали и переместили в подвальное помещение организации, в которой они работали. Там потерпевшего продолжили избивать в течение длительного времени. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что в четверо соучастников были задержаны и осуждены к длительным срокам в 2001 году, а один из них, несовершеннолетний гражданин, скрылся на территории иностранного государства и был объявлен в розыск.

В 2021 году мужчину удалось задержать, когда он прибыл на территорию РФ. Отмечается, что суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний (п.«а» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и п.п.«д»,«ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью) и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.