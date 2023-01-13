Жители Каргаска Томской области жалуются на убийства домашнего скота

Такую информацию в администрации слышат впервые. Фото: Кирилл Колемасов

В Каргаске жители жалуются на массовые убийства домашнего скота. Информация появилась в группе Районные вести Томской области в VK.

Как утверждают авторы, пострадали уже более 100 дворов. Нападения происходят каждый день. Ночью кто-то пробирается во дворы к жителям, убивает и съедает животных.

Авторы также предоставили информацию о том, что в полиции зарегистрировано 29 жалоб от местных жителей на стаи бродячих собак. 11 из них связаны с нападением на домашних животных.

Управляющий делами Администрации Каргасокского района Юрий Микитич рассказал корреспонденту «КП-Томск», что такую информацию слышат впервые.

«В любой деревне собаки есть привязанные и непривязанные. Диких собак нет. Есть граждане недобросовестные, которые иногда собак отпускают, но таких случаев не было».

Юрий Микитич уточнил, что сейчас проводится очередной тендер по отлову собак, но сейчас нет желающих.

Ранее мы сообщали, что СК по Томской области заинтересовался инцидентом по факту нападения собак на ребенка.

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