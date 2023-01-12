В Томской области в результате пожара в деревянном доме погиб один человек

Причину пожара еще предстоит выяснить. Фото: Кирилл Колемасов

Сегодня ночью, 12 января в Колпашево в результате пожара в двухэтажном деревянном доме на ул. Ленина погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Возгорание произошло на втором этаже. Сообщение об инциденте пришло на пульт пожарных в 3:53

Из-за огня внутри квартиры прогорело потолочное перекрытие, обгорели стены. Общая площадь пожара составила 33 кв. м.

Полностью справиться с огнем удалось в 4:38. Позже в спальне под кроватью обнаружили обгоревшее тело, личность погибшего устанавливается.

Причину пожара тоже предстоит выяснить.

Читайте также: В Томске в пожаре железнодорожного вагона травмирован один человек