В Томской области СК РФ возбудило уголовное дело после гибели матери с сыном в пожаре

Фото: СК РФ по Томской области

В Томской области в селе Комсомольск СК РФ возбудило уголовное дело после гибели матери с сыном в пожаре. На данный момент производится осмотр места происшествия, сообщает пресс-служба ведомтсва.

Напомним, что в пожаре в Первомайском районе Томской области погибли два человека, сообщает прокуратура Томской области. Возгорание произошло в 7.30 утра, 13 января в одной из квартир жилого дома по ул. Комсомольской.

"По предварительным данным, утром 13 января 2023 года произошло возгорание в квартире жилого дома по улице Комсомольской, д.3 в селе Комсомольск Первомайского района Томской области. При тушении пожара обнаружены тела 31-летней женщины и её семилетнего сына. Одной из версий о причине смерти погибших является отравление продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи Асиновского МСО и следователь-криминалист следственного управления работают на месте. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.