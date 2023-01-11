Врачи из Томска восстановили женщине грудь после удаления опухоли

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В Томске пластические хирурги смогли после операции по удалению опухоли груди полностью восстановить молочные железы. Операцию по одномоментной пересадке жировых желез в Томске впервые провели в начале 2022 года, сообщает облздрав.

«Ранее пациентке в связи с онкологическим заболеванием было выполнено удаление молочной железы. Оставшаяся здоровая молочная железа у пациентки была в состоянии гигантомастии, то есть происходило чрезмерное увеличение ее размера, и из нее с помощью микрохирургической техники мы провели реконструкцию ранее удаленной железы», - рассказал Илья Казанцев, заведующий отделением пластической хирургии областной клинической больницы.

Казанцев также добавил, что в ходе реконструкции специалисты получили две нормального объема молочные железы, а также вернули пациентке пропорциональные очертания силуэта.

Уточняется, что в 2022 году томские специалисты провели пять операций методом "болюсного" - пересадка сразу больших объемов жировой ткани. Пациентка получила помощь специалистов по полису ОМС, бесплатно.

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