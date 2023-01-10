Генеральный директор ФК «Томь» Татьяна Смирнова покинула свой пост

Фото: ФК "Томь".

С поста генерального директора ФК «Томь» ушла Татьяна Смирнова, об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. Она проработала в организации 10 лет, шесть из них занимала была руководителем.

«Мы благодарим Татьяну Александровну за все сделанное для клуба, за 10 лет совместной работы и желаем ей успеха в ее дальнейших делах. Вместе с Татьяной Смирновой покидают ФК «Томь» и ряд других сотрудников, которые работали в нашей общей команде», - говорится в сообщении.

В клубе уточнили, что власти планировали оставить директора на своем посту, но ни одна из просьб, в том числе оказание финансовой поддержки, выполнены не были. Сейчас у клуба долги по зарплате за 5 месяцев. Тем не менее, в организации планируют продолжить работу. На балансе остаются два стадиона «Труд» и «Темп», тренировочная база в Калтае и футбольная академия.

Читайте также: Тренеры Академии ФК «Томь» опубликовали обращение к Владимиру Мазуру