Громкое дело: где встретят Новый год томские чиновники, находящиеся под следствием

Евгений Паршуто в суде. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В 2022 году в Томске произошло несколько громких задержаний чиновников и сотрудников администраций. Особенно надолго запомнится томичам дело о строительстве Корниловской школы: по нему известно о по меньшей мере пяти обвиняемым, включая бывшего замгубернатора Евгения Паршуто.

«КП-Томск» разобралась, кто в этом году привлек внимание со стороны силовых структур, и где ранее высокопоставленные томичи встретят Новый год — в СИЗО или под домашним арестом.

Сезон громких задержаний в этом году начался 13 июня. В Анапе задержали экс-замгубернатора по инвестиционной политике Юрия Гурдина, занимавшего пост с 2012 по 2022 год. Его обвинили в растрате 70 млн рублей из средств областного бюджета, выделенных на реализацию проекта «Образование».

В декабре председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у Гурдина арестовали имущество на 273 млн рублей. По открытым данным, в 2021 году доход бывшего вице-губернатора превысил 30 млн рублей.

Юрий Гурдин. Фото: Ксения Высотина / пресс-служба администрации Томской области

Последний суд по продлению меры пресечения Гурдину прошел 16 декабря, ему продлили пребывание в СИЗО до 19 февраля.

Главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую арестовали 14 июля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Садковская руководила действиями своих подчиненных, устраивавших незаконные проверки в отношении членов совета жилого дома. За неделю до ареста на улице Интернационалистов сгорел автомобиль председателя дома 19/1.

Глава района два месяца провела в СИЗО и была переведена под домашний арест. Недавно ей в очередной раз продлили срок до 14 января.

Светлана Садковская. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Бывшего главу департамента финансово-ресурсного обеспечения Томской области Александра Шатовича 7 октября задержали по обвинению в растрате 9 млн рублей. По версии следствия, на деньги из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов он оформил группе людей медицинскую страховку.

Шатович занимал пост главы департамента с 2002 по 2022 год и покинул его спустя несколько дней после назначения Владимира Мазура врио губернатора Томской области. 1 декабря ему продлили срок пребывания под домашним арестом до 6 марта.

О задержании управляющего делами обладминистрации Анатолия Иванова сообщили в официальных источниках полиции 17 октября, однако сообщение вскоре было удалено. Позже стало известно, что Иванову предъявили обвинение в использовании вертолета в личных целях под предлогом рабочих поездок, что нанесло ущерб региону в 4 млн рублей.

В ответ на запрос «КП-Томск» в Томском областном суде сообщили, что 31 октября 2022 года Иванову по апелляции изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, при этом информацией о принятии иных решений в последующем суд не располагает.

Анатолий Иванов. Фото: пресс-служба администрации Томской области

В тот же день, 16 октября, будто новую жизнь вдохнули в дело о Корниловской школе: был задержан экс-замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, он содействовал в получении подрядчиком ООО «СпецМонтажСтрой» 14 млн рублей за фактически не выполненные работы.

13 декабря меру пресечения в виде заключения под стражу Паршуто продлили до 2 февраля 2023 года.

Евгений Паршуто при задержании. Фото: пресс-служба УФСБ России по Томской области

Серия задержаний по делу о Корниловской школе продолжилась 10 ноября главой Томского района Александром Терещенко, который на время следствия отправился вслед за своим замом Денисом Празукиным в СИЗО. Суд 11 ноября определил срок заключения под стражу до 2 января 2023 года, вскоре в районной администрации его отстранили от должности.

Терещенко обвинили в подстрекательстве злоупотреблению должностными полномочиями — якобы он склонил своего заместителя подписать акты о приемке работ.

Константин Терещенко в суде. Фото: «КП-Томск»

В череде задержаний в деле о Корниловской школе пока последней числится председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи Томского района Анастасия Елизарова.

Елизарову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под домашний арест до 2 января. Ее задержанию предшествовали обыски в районной администрации.