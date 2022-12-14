Арестованный экс-замгубернатор Томской области Юрий Гурдин за год заработал более 30 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Ксения Высотина

У бывшего замгубернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина арестовали имущество на сумму более чем 273 млн рублей в рамках уголовного дела о растрате. В связи с этим редакция «КП-Томск» вспоминает, чем владел или владел экс-замгубернатор, по информации из открытых источников.

В декларации за 2021 год Юрий Гурдин указал доход в размере 31 млн 777 тысяч рублей, его супруга заработала 276 тысяч рублей. За год доходы Гурдина выросли более чем втрое — в 2020 году он задекларировал только 7 млн 707 тысяч рублей.

Из движимого имущества в собственности Юрия Гурдина — два внедорожника Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander, грузовик на базе ГАЗ-66, прицеп неустановленной марки и снегоход. В собственности его супруги значится легковой Mercedes C200k (в декларации указан как S200k, но автомобилей с таким обозначением в модельном ряду Mercedes-Benz нет — прим.ред.).

Семья Гурдиных владеет жилым домом с жилплощадью 298 квадратных метров и тремя квартирами общей площадью 356,5 квадратных метров. В собственности Юрия Гурдина также есть доли в 29 земельных участках различного назначения и таких неожиданных объектах, как морской причал, недостроенная дорога и линия электропередач. У его супруги в индивидуальном пользовании есть два гаража и машиноместо.

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