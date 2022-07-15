Главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую задержали силовики

Густаво Зырянов/Сиб.фм.

Накануне днем силовики задержали главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую, сообщает телеграм-канал «Милый Томск» со ссылкой на источник.

В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в администрации Ленинского района проводятся процессуальные мероприятия.

«Мы не полномочны их комментировать и давать по ним информацию. По результатам проверки правоохранительные органы дадут свою оценку в рамках полномочий», — говорится в сообщении.

Также отметили, что временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Андрей Дорош.

Согласно данным открытых источников, Садковская с 6 ноября 2018 года была исполняющим обязанности главы администрации района, с 19 апреля 2019 года являлась главой.

UPD: позже в телеграм-канале появилось видео, на кадрах которого Светлану Садковскую заводят в наручниках в зал судебного заседания.