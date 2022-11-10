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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:01

Задержан глава Томского района Александр Терещенко

Причина задержания еще неизвестна
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Дума Томской области

Фото: Дума Томской области

Александр Терещенко был задержан 10 ноября, в четверг. Терещенко является главой администрации Томского района. Информацию об этом "КП-Томск" сообщают свои источники.

На данный момент неизвестно, по какой причине задержали главу администрации Томского района.

Более подробную информацию правоохранительные органы пообещали дать позже.

Отметим, что Александр Терещенко родился 11 февраля 1969 года в республике Молдова. Он является депутатом Законодательной Думы Томской области IV созыва. Работал в составе комитета по экономической политике, комиссии по бюджету и ипотеке, а также возглавлял постоянную комиссию по жилищно-коммунальному комплексу.

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