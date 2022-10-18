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НовостиОбщество18 октября 2022 8:10

«За два года налетали на 4 млн рублей»: стала известна причина задержания управленца делами администрации Томской области

Управленец делами администрации Томской области арендовал вертолет для личных нужд
Ксения Высотина
Управляющей делами администрации Томской области пользовался авторитетом, поэтому, когда он писал письма о выделении вертолета в «Газпром трансгаз», ему обычно не отказывали.

Управляющей делами администрации Томской области пользовался авторитетом, поэтому, когда он писал письма о выделении вертолета в «Газпром трансгаз», ему обычно не отказывали.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Вчера вечером, 18 октября, стало известно о том, что в Томске задержан 68-летний управляющий делами администрации Анатолий Иванов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Telegram-канал «База» сообщил у себя в блоге причину возбуждения уголовного дела.

«Управделами администрации Томской области два года брал у «Газпрома» вертолёт, чтобы выслужиться перед начальством. По бумагам поездки были рабочими, а на деле — личными, и теперь чиновника ждет уголовное дело», - говорится в сообщении.

Как уточнили в блоге, управляющей делами администрации Томской области пользовался авторитетом, поэтому, когда он писал письма о выделении вертолета в «Газпром трансгаз», ему обычно не отказывали.

«За два последних года Иванов написал 12 таких писем. Последнее из них — в мае. По бумагам вертолет требовался для организации рабочих поездок сотрудников администрации, но, как позже выяснили следователи, на самом деле Иванов брал вертолет, чтобы выполнить указание руководства и заручиться его поддержкой», - пишут в telegram-канале.

По версии следствия, о котором сообщает «База», Анатолий Иванов вместе с коллегами пользовались вертолетом просто в личных целях.

«За два года они налетали на 4 миллиона рублей. Теперь за свои поездки Иванов будет отвечать перед судом, ведь именно он писал письма и организовывал поездки», - подытожили в telegram-канале.

Напомним, что 17 октября на Иванова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сотруднику администрации грозит до семи лет лишения свободы.

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