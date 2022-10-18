«За два года налетали на 4 млн рублей»: стала известна причина задержания управленца делами администрации Томской области

Управляющей делами администрации Томской области пользовался авторитетом, поэтому, когда он писал письма о выделении вертолета в «Газпром трансгаз», ему обычно не отказывали. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вчера вечером, 18 октября, стало известно о том, что в Томске задержан 68-летний управляющий делами администрации Анатолий Иванов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Telegram-канал «База» сообщил у себя в блоге причину возбуждения уголовного дела.

«Управделами администрации Томской области два года брал у «Газпрома» вертолёт, чтобы выслужиться перед начальством. По бумагам поездки были рабочими, а на деле — личными, и теперь чиновника ждет уголовное дело», - говорится в сообщении.

Как уточнили в блоге, управляющей делами администрации Томской области пользовался авторитетом, поэтому, когда он писал письма о выделении вертолета в «Газпром трансгаз», ему обычно не отказывали.

«За два последних года Иванов написал 12 таких писем. Последнее из них — в мае. По бумагам вертолет требовался для организации рабочих поездок сотрудников администрации, но, как позже выяснили следователи, на самом деле Иванов брал вертолет, чтобы выполнить указание руководства и заручиться его поддержкой», - пишут в telegram-канале.

По версии следствия, о котором сообщает «База», Анатолий Иванов вместе с коллегами пользовались вертолетом просто в личных целях.

«За два года они налетали на 4 миллиона рублей. Теперь за свои поездки Иванов будет отвечать перед судом, ведь именно он писал письма и организовывал поездки», - подытожили в telegram-канале.

Напомним, что 17 октября на Иванова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сотруднику администрации грозит до семи лет лишения свободы.

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