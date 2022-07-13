Бывший замгубернатора Томской области Юрий Гурдин взят под стражу до 12 сентября

Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

В среду, 13 июля, суд избрал меру пресечения Юрию Гурдину, которого обвиняют в растрате 70 млн рублей. Экс-замгубернатора отправится в СИЗО до 12 сентября, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на адвоката Федора Трусова.

Напомним, задержан бывший заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Уточняется, что экс-замгубернатора был задержан во вторник, 12 июля, в Анапе. Сегодня Гурдина доставили в Томск для допроса.

Юрию Гурдину предъявлено обвинение в растрате 70 миллионов рублей, выделенных на строительство студгородка.

В ходе заседания адвокат Гурдина настаивал на домашнем аресте, ссылаясь на проблемы экс-чиновника с сердечно-сосудистой системой. По мнению защиты, Гурдину находиться в СИЗО опасно для здоровья.

Как сообщил Федор Трусов, Кировский районный суд по итогам заседания отправил Гурдина в СИЗО до 12 сентября 2022 года.