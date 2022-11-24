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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:17

Новой подозреваемой по делу о Корниловской школе в Томском районе выбрали меру пресечения

Анастасия Елизарова останется под домашним арестом до 2 января
Кирилл Гостев
Новой подозреваемой по делу о Корниловской школе выбрали меру пресечения.

Новой подозреваемой по делу о Корниловской школе выбрали меру пресечения.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировский районный суд города Томска определил меру пресечения председателю комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи Томского района Анастасии Елизаровой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«С учетом позиции прокуратуры Томской области Кировский районный суд г. Томска удовлетворил ходатайство следствия и избрал <...> меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 02 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудницу районной администрации подозревают в преступлении по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В связи с делом о Корниловской школе сообщалось об обысках в администрации Томского района, Анастасию Елизарову допрашивали.

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