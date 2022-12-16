Экс-замгубернатора Томской области Юрию Гурдину на два месяца продлили срок пребывания в СИЗО

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Иван Макеев

Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 февраля, сообщает Telegram-канал «Милый Томск» со ссылкой на объединенную службу судейского сообщества Томской области.

Заседание по мере пресечения прошло в пятницу в Октябрьском районном суде.

«Постановлением Октябрьского районного суда города Томска от 16 декабря 2022 года ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Гурдина Юрия Михайловича удовлетворено, срок содержания под стражей продлен до 19 февраля 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Юрий Гурдин содержится под стражей с июля 2022 года, его задержали в Анапе по обвинению в растрате 70 млн рублей. Ранее сообщалось, что у бывшего вице-губернатора арестовано имущество на сумму около 273 млн рублей.

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