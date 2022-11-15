Главу Томского района Терещенко временно отстранили от должности

Фото: Кирилл Гостев

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает об удовлетворении хадатайства и временном отстранении Александра Терещенко, главу Томского района от занимаемой им ранее должности.

"Сегодня, 15 ноября 2022 года, с учетом позиции прокуратуры Томской области Ленинский районный суд г. Томска удовлетворил ходатайство следствия и временно отстранил Главу Томского района, <...> от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Александр Терещенко обвиняется в совершении преступления, согласно ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ "Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления".

Напомним, Александра Терещенко задержали в четверг, 10 ноября. До 2 января включительно он будет находиться в СИЗО, адвокаты же настаивали на домашнем аресте.

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