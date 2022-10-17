Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 октября 2022 6:26

В Томске задержан экс-замгубернатора Евгений Паршуто

У бывшего зама по строительству и инфраструктуре прошли обыски
Кирилл Гостев
В Томске задержан экс-замгубернатора Евгений Паршуто. Фото: Администрация Томской области

В Томске задержан экс-замгубернатора Евгений Паршуто. Фото: Администрация Томской области

Силовики задержали бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто, как стало известно в понедельник. Видео задержания бывшего управленца опубликовало региональное УФСБ России по Томской области.

Напомним, Евгений Паршуто занимал пост замгубернатора по строительству и инфраструктуре при предыдущем губернаторе Сергее Жвачкине в течение шести лет и покинул его в мае 2022 года.

Официальной информации о причинах задержания на момент публикации нет. Сообщается, что в жилище Паршуто прошли обыски.