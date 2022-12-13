Экс-замгубернатора Томской области Евгений Паршуто встретит Новый год в СИЗО

Фото: Михаил Фролов / пресс-служба прокуратуры Томской области

Экс-замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто продлили меру пресечения в виде ареста до 2 февраля 2023 года, сообщил «АиФ-Томск» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона. 18 октября ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря, сегодня ее продлили еще на полтора месяца.

«Постановлением Октябрьского районного суда от 13 декабря 2022 года ходатайство следователя о продлении срока задержания под стражей в отношении Евгения Паршуто удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен до 2 февраля 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, бывшего замгубернатора по строительству задержали в октябре 2022 года по делу о строительстве Корниловской школы в Томском районе, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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