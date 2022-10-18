Против управделами администрации Томской области Анатолия Иванова возбудили уголовное дело

Анатолия Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: Администрация Томской области

В Томске задержан 68-летний управляющий делами администрации Анатолий Иванов. Поздно вечером в понедельник такая информация появилась в Telegram-канале томской полиции, но на следующий день сообщение о задержании убрали.

По предварительной версии, с апреля 2021 по май 2022 года Иванов направлял официальные письма о выделении вертолета для поездок в личных целях под предлогом организации рабочих поездок. Ущерб от вероятных действий управделами оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Против Иванова, как сообщает источник "КП-Томск", возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

Напомним, в тот же день был задержан бывший замгубернатора по строительству Евгений Паршуто.

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