Экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина обвиняют в растрате 70 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

Бывшего замгубернатора Томской области Юрия Гурдина обвиняют в организации растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительной информации, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года директор одного из фондов Томской области по поручению Гурдина растратил не менее 70 млн рублей. Эти деньги были выделены в рамках нацпроекта «Образование». Уточняется, что второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.

Проводится комплекс следственных мероприятий, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в среду, 13 июля, стало известно, что в Анапе задержан бывший заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Сегодня его доставили в Томск для допроса.

Вечером 13 июля суд избрал меру пресечения Юрию Гурдину, он отправится в СИЗО до 12 сентября 2022 года.