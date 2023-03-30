«Ушла ночью в футболке»: что известно о пропаже 13-летней школьницы в Томске? ОБНОВЛЯЕТСЯ

Фото: "ЛизаАлерт"
Сегодня, 30 марта, начался второй день поиска 13-летней Ксюши Чибилькаевой. "КП-Томск" ведет подробную информацию о поисках несовершеннолетней.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
29 марта, около 13:30
Первое сообщение о том, что в томском селе Держинское пропала 13-летняя девочка.
29 марта, около 14:00
Известны первые подробности об исчезновении подростка. Выяснилось, что Ксения ушла из дома в одной футболке и штанах.
29 марта, около 18:00
На поиски подростка вышло более 50 добровольцев, волонтеров и неравнодушных томичей.
29 марта, около 20:00
Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело после пропажи 13-летней девочки.
29 марта, около 20:15
На поиски Ксюши вышло более 100 добровольцев. Создан второй штаб по поиску в Томске.
29 марта, около 20:30
Известны новые подробности. Оказалось, что перед исчезновением девочка переписывалась с неизвестным мужчиной в интернете.
29 марта, около 23:00
Волонтеры делают паузу в поисках 13-летенй девочки.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
30 марта, около 10:00
Добровольцы возобновляют поиск подростка в Томске и в селе Держинское.
30 марта, около 11:15
Бывшая одноклассница рассказала о 13-летней Ксюши Чибилькаевой. Девочка хорошо училась в школе №65, не ругалась с родителями и была примерной.
30 марта, около 13:00
В селе Держинское для поиска 13-летней девочки сформировали более 70 групп. Поисковики прошли 243 километра, напечатали и расклеили 600 ориентировок