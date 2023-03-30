«Ушла ночью в футболке»: что известно о пропаже 13-летней школьницы в Томске? ОБНОВЛЯЕТСЯ

Фото: "ЛизаАлерт"

Сегодня, 30 марта, начался второй день поиска 13-летней Ксюши Чибилькаевой. "КП-Томск" ведет подробную информацию о поисках несовершеннолетней.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

29 марта, около 13:30

Первое сообщение о том, что в томском селе Держинское пропала 13-летняя девочка.

29 марта, около 14:00

Известны первые подробности об исчезновении подростка. Выяснилось, что Ксения ушла из дома в одной футболке и штанах.

29 марта, около 18:00

На поиски подростка вышло более 50 добровольцев, волонтеров и неравнодушных томичей.

29 марта, около 20:00

Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело после пропажи 13-летней девочки.

29 марта, около 20:15

На поиски Ксюши вышло более 100 добровольцев. Создан второй штаб по поиску в Томске.

29 марта, около 20:30

Известны новые подробности. Оказалось, что перед исчезновением девочка переписывалась с неизвестным мужчиной в интернете.

29 марта, около 23:00

Волонтеры делают паузу в поисках 13-летенй девочки.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

30 марта, около 10:00

Добровольцы возобновляют поиск подростка в Томске и в селе Держинское.

30 марта, около 11:15

Бывшая одноклассница рассказала о 13-летней Ксюши Чибилькаевой. Девочка хорошо училась в школе №65, не ругалась с родителями и была примерной.

30 марта, около 13:00

В селе Держинское для поиска 13-летней девочки сформировали более 70 групп. Поисковики прошли 243 километра, напечатали и расклеили 600 ориентировок