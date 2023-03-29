Перед исчезновением 13-летняя Ксюша переписывалась с неизвестным мужчиной

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Следственный комитет по Томской области рассказал подробности про исчезновение 13-летней девочки. Выяснилось, что Ксюша переписывалась с неизвестным мужчиной в интернете.

"Перед исчезновением девочка вела переписку с неустановленным следствием лицом в одном из мессенджеров в сети «Интернет». Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней свидетельствуют о возможном совершении в отношении нее преступления", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в ночь на 29 марта 2023 года Чибилькаева Ксения Владимировна, 23.10.2009 г.р., проживающая с родителями в селе Дзержинское в городе Томске, ушла из дома и до настоящего времени её место нахождения не установлено.

Ранее сообщалось, что на поиски несовершеннолетней вышло более 100 человек.