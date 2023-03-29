«Нам нужна помощь!»: в Томске продолжаются поиски 13-летней девочки

Более 60 человек продолжают искать 13-летнюю девочку. Фото: «Лиза Алерт» Томской области

В Томске и поселке Дзержинский Томского района продолжают разыскивать 13-летнюю девочку, которая ночью 29 марта ушла из дома в неизвестном направлении. В 13.00 был сформирован штаб, в котором координируют поиски. Девочку ищут более 60 человек, в том числе сотрудники полиции и следственного комитета, добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», родные девочки, местные жители.

Основные усилия сейчас сосредоточены на расклейке листовок, опросе возможных свидетелей, поиске записей с камер наблюдения.

«Нам нужна помощь! Всех, кто готов поучаствовать в поиске Ксении, ждем штабе по адресу: село Дзержинское, улица Дзержинского, 2А, магазин «Медведь». Для поиска Ксении нужны аккумуляторы для фонарей, мальчиковые батарейки, скотч. А в штаб требуются столы и стулья», - обращаются поисковики «ЛизаАлерт» ко всем неравнодушным.

Некоторые подробности исчезновения девочки уже выяснили, но точное ее местонахождение неизвестно. Если вам известно, где Ксения может находиться, сообщите об этом по круглосуточному телефону поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или по номеру 112.