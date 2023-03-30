"Была тихая и спокойная": одноклассница пропавшей Ксюши Чибилькаевой рассказала о девочке

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Бывшая одноклассница 13-летней Ксюши Чибилькаевой рассказала о пропавшей девочке. Напомним, что несовершеннолетняя пропала в ночь на 29 марта и до сих пор не нашлась.

"Я училась с ней раньше в 65 школе, потом я оттуда ушла. Ксюша была тихой и спокойной, когда я там еще была. Училась она хорошо, с родителями не ругалась", - рассказывает бывшая одноклассница Ксюши.

Девочка также добавила, что раньше Ксюша не уходила так на долго и не пропадала.

"Моя семья участвует сейчас в поиске. Делаем все возможное", - подытожила бывшая одноклассница.

Ранее сообщалось, что сегодня начался второй день поиска подростка.

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