Для поиска 13-летней девочки из Томского района сформировали более 70 групп

Фото: "ЛизаАлерт"

В Томском районе селе Держинское для поиска 13-летней девочки сформировали более 70 групп. Поисковики прошли 243 километра, напечатали и расклеили 600 ориентировок, сообщили в пресс-службе "ЛизаАлерт".

"Поиск Ксении не прекращался ни на минуту. За эту ночь горячая линия "ЛизаАлерт" и инфорги приняли около 70 звонков от неравнодушных людей с возможными свидетельствами. Добровольцы отряда проверяют всю поступающую информацию. 29 марта в поиске Ксении приняли участие более 160 человек", - говорится в сообщении.

Волонтеры также рассказали, что с воздуха часть территории поиска отработали направление БПЛА - запускался квадрокоптер. Местные жители не остаются в стороне – они помогают с печатью ориентировок, приносят скотч. Вчера, 29 марта, неравнодушный мужчина из Дзержинского предоставил свою машину под оперативный штаб.

На данный момент поиск продолжается и расширяет свои границы. Сегодня, 30 марта, по поиску подростка будут работать два штаба — в Томске и в Дзержинском.

Адреса:

- с 14:00 по адресу г. Томск, ул. Косарева 23, Российский Красный Крест;

- с 16:00 — с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 2А, магазин "Медведь".

В оба штаба необходимы расходные материалы:

- скотч;

- бумага офисная формата а4;

- ручки, маркеры;

- батарейки АА и ААА (алкалиновые);

- аккумуляторы 18650;

- вода в бутылках 0,5 л или 5 л

Инфорг поиска:

Анна (позывной «Калина»): 89138711442

Кто обладает любой информацией о местонахождении Ксении, немедленно сообщить на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

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