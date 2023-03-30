"Множество свидетельств ложные": координатор поиска 13-летней Ксюши рассказал о втором дне

Фото: Алёна Мищенко

В Томске сегодня, 30 марта, в 14.00 волонтеры и добровольцы приступили к поискам 13-летней Ксении Чибилькаевой. Корреспондент "КП-Томск" также зарегистрировался в отряд добровольцев, чтобы помочь в поисках подростка.

"На данный момент свою работу начал томский штаб на Косарева в офисе Красного креста. Сейчас в список добровольцев записалось девять человек, скоро пойдем выполнять первые задачи", - передает корреспондент.

Фото: Алёна Мищенко

Координатор Кристина поделилась с корреспондентом, что за вчерашний и сегодняшний день волонтерам поступает большое количество информации от свидетелей. Однако большинство не подтверждаются.

"Сейчас будем работать по городу. Обойдем ТЦ, развесим ориентировки, осмотрим город. Пока что более точной информации о местонахождении Ксюши нет. Свидетельства есть, но большинство из них ложные",- добавила Кристина.

Представитель пресс-службы также добавил, что пока что поиск идет только в пределах Томской области, так как нет информации о том, что девочка могла прокинуть регион.

Напомним, что в селе Держинское для поиска 13-летней девочки сформировали более 70 групп. Поисковики прошли 243 километра, напечатали и расклеили 600 ориентировок.

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