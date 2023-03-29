Томичи раскрыли подробности исчезновения 13-летней девочки

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Томской области.

29 марта в селе Дзержинское Томского городского округа пропала 13-летняя Чибилькаева Ксения. Как сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт” по региону, девочка скрылась в неизвестном направлении и перестала выходить на связь.

Знакомые рассказали, что подросток ушла из дома с 02:00 до 05:00. Родители в этот момент спали и не заметили исчезновения дочери. По предположениям комментаторов, девочка могла планировать побег заранее. Другие считают, что на резкий поступок пропавшую сподвигли внезапные обстоятельства. Девочка оказалась на улице без верхней одежды, сообщил “АиФ-Томск”.

Приметы Ксении: рост 165 сантиметров, полное телосложение, голубые глаза, длинные тёмно-каштановые волосы.

Была одета в чёрные штаны, такого же цвета футболку с принтом, на ногах - белые кроссовки.

Напомним, в феврале в Северске нашли пропавшего 11-летнего мальчика.