В Томском районе более 100 человек ищут 13-летнюю девочку

Фото: "ЛизаАлерт"

На поиски пропавшей 13-летней девочки в селе Держинское вышло 143 человека. Уже возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили последние подробности поисков представители поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"143 человек в Дзержинке сейчас на поиске. Поиск продолжается", -сообщают поисковики.

Напомним, что следственный комитет Томска возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Ксении из села Дзержинское Томского района. Она ушла из дома ночью 29 марта, пока ее родители спали.

Приметы: рост 165 сантиметров, полное телосложение, голубые глаза, длинные тёмно-каштановые волосы.

Была одета в чёрные штаны, такого же цвета футболку с принтом, на ногах - белые кроссовки.