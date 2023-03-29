В селе Дзержинское Томской области пропала 13-летняя девочка

Фото: поисковый отряд “ЛизаАлерт” Томской области.

В Томской области разыскивают 13-летнюю Чибилькаеву Ксению. 29 марта девочка ушла в неизвестном направлении в селе Дзержинское Томского городского округа, сообщили в поисковом отряде “ЛизаАлерт” по региону.

Приметы: рост 165 сантиметров, полное телосложение, голубые глаза, длинные тёмно-каштановые волосы.

Была одета в чёрные штаны, такого же цвета футболку с принтом, на ногах - белые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Ксении, просят сообщить по номеру телефону круглосуточной бесплатной горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

Напомним, добровольцы поискового отряда “ЛизаАлерт” в феврале нашли 18 пропавших томичей.