«Второй день поисков»: 13-летняя Ксюша по-прежнему не найдена

В Томском районе продолжаются поиски 13-летней девочки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томском районе продолжаются поиски пропавшей 13-летней Ксении Чибилькаевой, которая ушла из дома в ночь на 29 марта и не вернулась. В настоящее время вестей от подростка никаких нет.

Как сообщили журналисту «КП-Томск» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», поиски Ксюши возобновились.

«Поиски Ксении продолжаются. Позже будет информация о месте нового сбора. В настоящее время к поискам подключились и добровольцы», – сообщили волонтеры.

Напомним, что в ночь на 29 марта 2023 года 13-летняя Чибилькаева Ксения Владимировна, проживающая с родителями в селе Дзержинское в Томске, ушла из дома и до настоящего времени её место нахождения не установлено.Известно, что девочка ушла из дома ночью, пока ее родители спали.

Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения подростка. Также следователи сообщили, что за день до пропажи девочка переписывалась с неизвестным.

Приметы пропавшей: рост 163 см, глаза голубые, плотное телосложение, длинные темно-каштановые волосы. На момент пропажи была одета в черную футболку с принтом бабочки, черные штаны и кроссовки.

Если вам известно, где может находиться Ксения, сообщите об этом по круглосуточному телефону поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или по номеру 112.