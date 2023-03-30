"Родители приличные": местные жители томского села Держинское рассказали о родителях пропавшей 13-летней девочки

Фото: Анна Ковалёва

Уже вторые сутки идет поиск пропавшей 13-летней Ксюши Чибилькаевой. Корреспондент "КП-Томск" лично отправился в село Держинское, чтобы пообщаться с местными и узнать подробности о девочке и ее семье.

"Никогда не видели ее родителей пьяными или еще что-то...Сама девочка очень хорошая, все ее знаем. Да, возможно, в школе особняком держалась, но сама по себе примерная девочка, всегда здоровается", - рассказала местная жительница Светлана Ивановна.

Фото: Анна Ковалёва

По словам корреспондента, на данный момент в Держинском только собираются начать поиски. Добровольцы подтягиваются к местному магазину, чтобы обсудить дальнейших план действий.

Напомним, что в Томске поиски девочки возобновили в 14:00. В городском поиске также участвует корреспондент "КП-Томск".

Читайте также: «Ушла ночью в футболке»: что известно о пропаже 13-летней школьницы в Томске?