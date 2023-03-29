В томском селе Держинское на ночь сделают перерыв в поиске 13-летней Ксюши

Фото: "ЛизаАлерт".

В Томском районе в селе Держинское на ночь сделают перерыв в поиске 13-летней Ксюши. На данный момент в поисках участвуют 150 человек, сообщили в пресс-службе "ЛизаАлерт".

"Сейчас осматривается видео, проверяются свидетельства. За сегодня: 77 поисковых групп, около 150 человек принимает участие", - говорится в сообщении волонтеров.

Ранее сообщалось, что волонтеры отряда "ЛизаАлерт" открыли второй штаб по поиску 13-летней Ксюши. Он находится на Косарева, 23.

Фото: "ЛизаАлерт".

Напомним, что в ночь на 29 марта 2023 года Чибилькаева Ксения Владимировна, 23.10.2009 г.р., проживающая с родителями в селе Дзержинское в городе Томске, ушла из дома и до настоящего времени её место нахождения не установлено.

Приметы: рост 165 сантиметров, полное телосложение, голубые глаза, длинные тёмно-каштановые волосы.

Была одета в чёрные штаны, такого же цвета футболку с принтом, на ногах - белые кроссовки.

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