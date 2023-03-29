Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело после пропажи 13-летней девочки

Фото: Листовка поискового отряда «Лиза Алерт» с приметами девочки

Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Ксении из села Дзержинское Томского района. Она ушла из дома ночью 29 марта, пока ее родители спали.

Следователи установили, что перед тем, как уйти из дома, девочка переписывалась с неизвестным лицом в мессенджере.

«Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней свидетельствуют о возможном совершении в отношении нее преступления. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», - прокомментировали в следственном комитете.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, им помогают сотрудники полиции и волонтеры.

Всех, кто что-то знает о местонахождении 13-летней томички, просят сообщить об этом на круглосуточные бесплатные телефонные линии: 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления СК России по Томской области), 8-913-850-37-14 (дежурный криминалист), 102/112 - для любых операторов мобильной связи и 02 - для стационарных телефонов («горячая линия» УМВД России по Томской области)