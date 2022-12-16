Судим, не имел прав и сел за руль пьяным: в Томске озвучены шокирующие детали биографии участника смертельного ДТП

Фото: Алёна Мищенко

В Томске 16 декабря, в пятницу, прошло заседание по избранию меры пресечения для участника ДТП, в котором погибло четыре человека. «КП-Томск» собрала все, что известно на данный момент о подсудимом Александре Колеватове, который был за рулем злополучного КАМАЗа в день гибели медиков.

Не имел прав и нарушил ПДД

Одним из первых фактов, поступивших после трагедии, стало то, что у 40-летнего жителя Томска, который управлял грузовым автомобилем и выезжал на главную дорогу — не было прав на управление транспортным средством, либо он был лишен их.

В пятницу, 16 декабря, спустя двое суток после страшной аварии полиция сообщила, что экспертиза установила наличие в крови задержанного алкоголя. На момент ДТП 40-летний мужчина был под воздействием спиртосодержащих напитков, что увеличило время реакции водителя.

Угнал КАМАЗ

Также в пятницу стал известен еще один, вызывающий недоумение и ужас, факт. Полиция установила, что злополучный КАМАЗ не был имуществом Колеватова. Мужчина угнал его с территории производственной площадки, в районе села Мазалово Томского района, что находится в 80 километрах от Томска.

На данный момент неизвестно, когда произошел угон и заявил ли владелец грузового автомобиля в полицию.

Вел беспорядочный образ жизни — пил и дебоширил

В зале заседания судья также уточнил, что подсудимый «характеризуется отрицательно как лицо, систематически злоупотребляющее спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения склонное к совершению противоправных действий, нарушению общественного порядка».

Был ранее судимым

В ходе заседания также было озвучены детали прошлой жизни Александра Колеватова. Согласно полученным данным, мужчина был ранее судим и привлекался к уголовной ответственности.

«Неоднократно привлекался к административной ответственности, не реагирует на проводимые профилактические беседы со стороны полиции и администрации сельского поселения», - заключил судья.

В суде уточнили, что мужчина был приговорен к лишению свободы по статьям 317 и 319 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Оскорбление представителя власти». В 2020 году он освободился из тюрьмы по УДО.

У мужчины были и более ранние судимости: как выяснили в Telegram-канале Mash Siberia, впервые он попал за решетку в 2005 году по делу о краже, срок составил два года. Затем были дела о ложном доносе и драке с поножовщиной — в 2011-м Александр повздорил с таксистом. По 317-й статье его осудили в 2017 году, когда он напал на полицейского, который хотел составить протокол об административном правонарушении.

Официально не трудоустроен

Судья также уточнил, что 40-летний мужчина родом из села Вершинино Томской области. На момент задержания он не имел официального места работы. На данный момент нет информации, какой именно трудовой деятельностью занимался мужчина, не имея основного места работы.

Напомним, страшное ДТП произошло на томской трассе в среду, 14 декабря. Погибло четыре медика, которые находились в автомобиле «скорой». Позже выяснилось, что женщина, к которой ехали врачи на сложные роды, потеряла своего ребенка. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Вчера, 15 декабря, возле перинатального центра в Томске было возложение цветов в память о погибших сотрудниках больницы. Пятница, 16 декабря, в Томске объявлена днем траура.

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