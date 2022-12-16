Появилось видео из зала суда, где избирают меру пресечения для участника ДТП со скорой помощью

Появилось видео с зала суда, где избирают меру пресечения для участника ДТП со скорой помощью. Напомним, что сегодня, 16 декабря, в Томском районном суде начался процесс по избранию меры пресечения водителю КАМАЗа, который стал участником смертельного ДТП. Следствие и прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу.

На записи видно, как мужчина прячется под капюшоном от камер и не хочет, чтобы его снимали.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла подробности по делу о смертельном ДТП на трассе Томск-Мариинск. Следователям удалось установить два шокирующих факта - водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, кроме того, он угнал КАМАЗ.