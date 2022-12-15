Роженица из Асина, к которой ехала попавшая в ДТП скорая, потеряла ребенка

Фото: Олег Рукавицын / пресс-служба прокуратуры Томской области

В департаменте здравоохранения Томской области прокомментировали состояние здоровья роженицы из города Асино, к которой ехала бригада скорой помощи областного перинатального центра в среду. Напомним, врачи попали в ДТП с грузовиком на трассе Томск-Мариинск и погибли на месте.

По данным департамета, женщина поступила в Асиновскую районную больницу в состоянии септического шока из-за наступления внутриутробной смерти плода. Пациентке сделали экстренную операцию и с учетом тяжелого состояния на помощь направили бригаду врачей ОПЦ, которая попала в аварию на трассе.

«Вчера бригада санитарной авиации доставила пациентку в областную больницу. Для согласования дальнейшей тактики лечения пациентки был проведён телемедицинский консилиум с федеральным научным центром акушерства и гинекологии им. Кулакова Минздрава России. На данный момент женщина находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии», — сообщили в пресс-службе департамента.

Добавляется, что пациентка находится под наблюдением специалистов центра имени Кулакова.

По погибшим врачам Областного перинатального центра в Томской области 16 декабря объявлен днем траура.

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