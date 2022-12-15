В Томской области 16 декабря будет день траура по погибшим врачам в ДТП

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Завтра, 16 декабря, в Томской области объявлен день траура по погибшим врачам в ДТП. На территории региона будут приспущены флаги области, сообщает пресс-служба администрации.

"Губернатор Владимир Мазур объявил 16 декабря в Томской области днем траура по погибшим сотрудникам областного перинатального центра. В день траура 16 декабря на всей территории региона будут приспущены флаги Томской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера на трассе Томск-Мариинск произошло страшное ДТП. КАМАЗ въехал в скорую помощь, которая мчалась на серьезный вызов в другой населенный пункт. В карете "скорой" погибли 4 человека, среди них были заместитель главврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Карманова; главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков; медсестра ОПЦ Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын. Водитель грузового транспорта отделался легкими травмами.

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