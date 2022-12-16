Превысил скорость и не уступил дорогу: в суде Томска стали известны детали ДТП с гибелью четырех медиков

Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск» / пресс-служба прокуратуры Томской области

Томский районный суд отправил под стражу на два месяца водителя грузовика Александра Колеватова, который столкнулся с машиной скорой помощи на трассе Томск-Мариинск в среду. Водителя обвиняют в нарушении сразу четырех пунктов правил дорожного движения, в том числе превышении скорости, сообщил корреспондент «КП-Томск» из зала суда.

Ранее в МВД огласили результаты экспертизы, которая показала, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, он не имел прав на управление грузовиком. Это пункты 2.7 и 2.1.1 ПДД соответственно.

«14 декабря 2022 года <...> в нарушение п. 13.9 ПДД не уступил дорогу транспортному средству, передвигающемуся по главной дороге, и нарушил п. 10.1 ПДД, выбрал небезопасную скорость движения, при возникновении опасности не предпринял мер к снижению скорости движения транспортного средства вплоть до полной остановки, и совершил столкновение с автомобилем», — сказано в решении суда.

Напомним, в отношении Колеватова возбудили уголовные дела по двум эпизодам. Ему предъявили обвинения в угоне грузовика и нарушении ПДД, повлекшем гибель двух и более человек. Водителю грозит до 20 лет лишения свободы. По погибшим врачам Областного перинатального центра объявлен траур.

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