На трассе Томск-Мариинск КАМАЗ въехал в скорую помощь, есть погибшие

В Томской области на трассе Асино-Мариинск КАМАЗ въехал в скорую помощь. Очевидцы сообщают о погибших.

"Жесткое ДТП на 44 км, развилка Асино - Мариинск. КАМАЗ со стороны Мариинска въехал в скорую. Буквально мгновенно всё загорелось", - пишут свидетели в паблике "Регион-70".

Уточняется, что водитель КАМАЗа выпал из кабины грузового автомобиля и отделался легкими травмами, а вот в карете скорой помощи есть погибшие.

Отметим, что в УМВД по Томской области прокомментировали происшествие, добавив, что КАМАЗ ехал со стороны села Турунтаево, а "скорая" из Томска в Асино. Информация о ДТП поступила 14 декабря 2022 года около 14:14, данные о количестве пострадавших и погибших устанавливаются.

"КП-Томск" продолжает следить за подробностями.