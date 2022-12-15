"Это невосполнимая утрата для области": коллеги и родственники погибших врачей из Томска возложили цветы

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 15 декабря, в Томске состоялось возложение цветов в память о врачах, погибших в страшном ДТП. Родственники, коллеги, друзья и просто томичи пришли к дверям перинатального центра ОГАУЗ ОПЦ им. Евтушенко И.Д. ,чтобы отдать дань памяти погибшим.

Фото: Ксения Высотина

Несмотря на то, что возле входа в больницу собралось около сотни людей, вокруг стояла тишина. Томичи пришли проститься с первоклассными специалистами.

К перинатальному центру также приехали родственники погибших. Мать и жена водителя скорой помощи возложили цветы к портрету Михаила Криницына одни из первых.

Фото: Ксения Высотина

"Мой муж был самым добрым человеком, отзывчивым. Очень любил свою семью и детей - сыночка и доченьку. Всегда жил своей семьей. Работе всегда отдавался полностью, вот там и остался навсегда", - сказала жена Анна.

Возложить цветы также приехал сын заведующего отделением анестезиологии-реанимации Юрия Бочкова.

Фото: Ксения Высотина

Коллеги врачей также не могли сдержать слез. Несмотря на мороз, все хотели отдать дань памяти врачам.

"Это лучшие врачи. Они всегда были готовы помочь и до последнего вздоха пытались спасти пациентку. Низкий поклон нашим специалистам. Я всегда буду их помнить. Это невосполнимая утрата для здравоохранения Томской области", - поделилась с журналистом главный врач клиники «Геном», внештатный детский гинеколог Надежда Усынина.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, что завтра, 16 декабря, в Томской области объявлен день траура по погибшим врачам в ДТП. На территории региона будут приспущены государственные флаги.

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