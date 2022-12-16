Водителю КАМАЗа грозит до 20 лет тюрьмы за смертельное ДТП с врачами в Томске

Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск»

Водителю грузовика Александру Колеватову, участвовавшему в аварии со скорой под Томском, где погибли четыре медика, выдвинули обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Он может отправиться в места лишения свободы на срок до 20 лет.

Обвинение было зачитано на заседании в Томском районном суде в пятницу, где подозреваемому определили меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля. На заседании также стало известно, что он был ранее судим.

40-летний Колеватов обвиняется в совершении преступлений по ч.1 статьи 166 УК РФ (угон) и ч.6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Согласно ч.1 статьи 166, угон транспортного средства без цели хищения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По статье 264 водителю выдвинуто более тяжкое обвинение — в нарушении Правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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