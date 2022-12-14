Выживший в аварии на трассе Томск-Мариинск водитель КАМАЗа сел за руль без прав

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, участвовавшего в смертельном ДТП со скорой в среду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Из квалификации уголовного дела следует, что водитель не имел прав на управление транспортным средством или был лишен их.

«В отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело может быть передано в следственные органы СК РФ, прокуратура Томского района контролирует ход расследования.

Напомним, в среду в жутком ДТП на трассе Томск — Мариинск погибла бригада скорой помощи.

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